Sicurezza, controlli dei carabinieri nel napoletano: 41enne arrestato per droga La perquisizione domiciliare è avvenuta a San Giorgio a Cremano

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 41enne di San Giorgio a Cremano già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 102 dosi di cocaina, 30 stecchette di hashish e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Parte della droga era nascosta tra le tegole di una pensilina esterna ad una piccola corte d’accesso.



Nell’abitazione anche un manganello telescopico e un antico fucile ad avancarica Sant’Etienne Manufacture.

L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. L’arresto rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nel comune di San Giorgio a Cremano e incrementati per rispondere alle istanze di sicurezza invocate dai cittadini.