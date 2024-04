Morto davanti all'ospedale dopo lite con guardie giurate: si attende autopsia I carabinieri stanno cercando di fare piena luce sulla vicenda

Sarà necessatio attendere l'esito dell'autopsia per fare piena luce sulle cause della morte di Francesco Vanacore, il 62enne di Vico Equense, morto tragicamente lunedì scorso, nel reparto di rianimazione del II Policlinico di Napoli, dopo una lite con un gruppo di guardie giurate sfociata in aggressione all'ingresso dell'ospedale universitario partenopeo.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri e l'accertamento è stato disposto dalla Procura di Napoli (sostituto procuratore Mariangela Magariello della sezione IV - Fasce Deboli - coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) che ha iscritto nel registro quattro vigilanti per omicidio preterintenzionale. Anche l'azienda ospedaliera ha aperto un'indagine interna.

Indagini piuttosto comolicate, considerata la totale assenza delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, non funzionanti a quanto pare da circa un anno.