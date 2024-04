Monte di Procida: carabinieri arrestano pusher 20enne I militari lo hanno trovato in possesso di cocaina e hashish

I carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo svolto in strada, nell’ambito dei servizi di presidio organizzati nella cittadina, i militari hanno perquisito il giovane e rinvenuto 2 grammi di cocaina e 2 stecchette di hashish per complessivi 7 grammi di sostanza. La droga era nel suo giubbotto ed è stata sequestrata. Il giovane è ora ai domiciliari.