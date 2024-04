Incendia un'auto e poi si ferma ad ammirare il rogo: arrestato Ignote le motivazioni dietro il suo gesto

Un 40enne di Acerra, da questa notte è in carcere. Arrestato dai carabinieri della stazione locale, dovrà rispondere di incendio.

Questa mattina, corso Italia era illuminato da un’Audi a4 avvolta dalle fiamme. Un uomo la osservava, nascosto dietro ad un cassonetto dell’immondizia.

Tra le mani, ustionate, un accendino verde utilizzato verosimilmente per appiccare l’incendio che stava ammirando. L'uomo è finito in manette ed è ora nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. Ancora ignote le motivazioni dietro il suo gesto.