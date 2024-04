Tenta di truffare una coppia di anziani, poi li deruba: scoperto e arrestato La polizia arresta un 18enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in un’abitazione, nei pressi di piazza Nazionale, per la segnalazione di una coppia di anziani in difficoltà.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo e una donna, questi ultimi, hanno raccontato loro che, poco prima, una persona, spacciatasi per il figlio, aveva contattato il padre dicendogli di scendere per ritirare un pacco, probabilmente con l’intento di farlo allontanare dall’abitazione, difatti, pochi istanti dopo, la moglie riceveva una telefonata durante la quale, un uomo, fingendo di essere il figlio, le chiedeva di preparare subito 7 mila euro in contanti, per il pagamento di una multa, e che, a breve, sarebbe passato un amico a ritirarli per lui.

Effettivamente, dopo diversi minuti, bussava al citofono il presunto amico del figlio che l’anziana signora faceva entrare in casa, ma, insospettitasi, iniziava a gridare ed il giovane, prima di dileguarsi, riusciva ad impossessarsi, strappandola dalle mani della donna, di una scatola contenente circa 96 mila euro, di altri 500 euro posizionati sul tavolo della cucina e di un contenitore di biscotti contenente alcuni monili in oro del valore complessivo di circa 15 mila euro.

Gli agenti del commissariato Montecalvario, grazie alle descrizioni fornite e all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza locali, hanno esaminato le fasi antecedenti e successive l’evento delittuoso, rintracciando, in tempi record, nei pressi di via Miano a Scampia, il responsabile a bordo dello scooter utilizzato per il furto dove, quest’ultimo, alla vista degli operatori, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto, bloccato e trovato in possesso di due telefoni cellulari e di 2500 euro.

Pertanto, l’uomo, un 18enne napoletano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per furto in abitazione aggravato.