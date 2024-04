Sigarette di contrabbando, mais e grano: bloccata nave turca al porto Il blitz dei carabinieri a Torre Annunziata: arrestati i 4 membri dell'equipaggio

Una nave cargo turca, battente bandiera panamense, è stata intercettata dai carabinieri di Castellammare di Stabia al porto di Torre Annunziata.

All'interno i militari hanno trovato migliaia di pacchetti di sigarette di contrabbando: partita dall'Ucraina con un carico di mais e grano, l'imbarcazione nascondeva nella stiva circa 7mila pacchetti di "bionde" prodotte in Serbia e probabilmente destinate al mercato nero napoletano.

In manette sono finiti il comandante della nave, un 39enne siriano di Tartus e 3 oplontini di 68, 57 e 58 anni. Questi ultimi avevano appena prelevato 500 stecche del carico (5000 pacchetti) e li avevano stipati in un’auto. L'accusa, per tutti, è di contrabbando di tabacchi esteri.