Calesse con doppio cavallo fa trotto in giro per le strade a Napoli Uno traina, l’altro viene trascinato. Borrelli: "Troppi abusi"

Se si possono prendere due piccioni con una fava allora qualcuno pensa che si possano trascinare due cavalli con un unico calesse lungo una strada. Due maltrattamenti al prezzo di uno.

Tra Piscinola e Scampia, come ha segnalato un cittadino al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, un uomo se n’è andato in giro per le strade a bordo di un calesse. Mentre un cavallo è stato costretto a trainare l’abitacolo, un altro era legato all’uomo e quindi costretto a tenere il passo sull’asfalto.

“Abbiamo segnalato l’episodio alle autorità competenti augurandoci che l’autore dell’illecito trotto venga individuato e denunciato. Oltre a mettere a rischio il benessere e la sicurezza degli animali è un pericolo per auto e pedoni” -ha commentato Borrelli- “Questo fenomeno si ripropone con ostinazione da decenni ma ora, nel 2024, è tempo di darci un taglio definitivo. Chi sfrutta e abusa degli animali deve essere punito duramente. Occorre cambiare le leggi altrimenti parlare di diritti degli animali è pura utopia.”