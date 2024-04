Strage di veicoli a Napoli: al centro storico ennesimo furto di moto Decine di segnalazioni ogni giorno. E' allarme

Strage di veicoli a Napoli. Al centro storico ennesimo furto di una moto prelevata forzando i cancelli del parcheggio di un condomino nel disinteresse generale. Borrelli: “ladri sempre più spregiudicati perché le pattuglie scarseggiano.”

Che siano parcheggiate in strada oppure in box privati in aree condominiali non ha importanza. A Napoli nessuna auto e moto è al sicuro dai ladri. La notte tra il 15 e il 16 aprile al centro storico, in via Costantinopoli, è avvenuto l’ennesimo furto.

Come si vede dalle immagini di videosorveglianza che la vittima del furto ha inviato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, tre uomini a bordo di due scooter, dopo aver adocchiato il bottino, si fermano davanti all’ingresso di un condominio. Prima tentano di forzare il cancello a mani nude, non riuscendoci allora decidono di aiutarsi con un grosso cacciavite. Mentre uno dei malviventi si introduce all’interno, i complici restano di guardia fuori. Il ladro dopo alcuni minuti esce all’esterno trascinando una motocicletta Honda che viene poi portata via.

“Non hanno timore di nulla, diventano sempre più spregiudicati e agiscono sempre indisturbati. Le strade sono loro. I cittadini non possono che assistere inermi a questi soprusi mentre vengono privati dei loro beni, a volte rischiando anche la propria incolumità.

I furti sono continui soprattutto quelli a danno dei veicoli, ci arrivano decine di segnalazioni ogni giorno. Forse si sta facendo tropo poco a livello preventivo ma soprattutto scarseggiano gli agenti e le pattuglie. Servono rinforzi” - ha dichiarato Borrelli.