Borseggi e rapine nei mezzi pubblici: carabinieri e polfer arrestano sei persone Atto secondo dell'operazione: contestata l’associazione

Il personale della stazione dei carabinieri Napoli Stella e del compartimento polizia ferroviaria Campania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale del riesame di Napoli su richiesta della locale procura a carico di sei persone.



Gli indagati, tutti italiani, pluripregiudicati, sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti con destrezza, commessi all’interno della Stazione Cavour della linea Metropolitana 2.



Il provvedimento nasce dall'attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica di Napoli e svolta congiuntamente dalla stazione dei carabinieri di Napoli Stella e dal compartimento Polizia Ferroviaria Campania, volta a identificare persone coinvolte in una serie di furti con destrezza, perpetrati all’interno della Stazione Cavour della linea Metropolitana 2 di Napoli, nel periodo tra novembre 2022 e febbraio 2023.



L’attività di indagine ha permesso di identificare i componenti dell’associazione che ricoprivano ruoli ben definiti e ha accertato che le vittime venivano individuate di volta in volta prevalentemente con le medesime caratteristiche: soggetti deboli per età, sesso, nazionalità o per altre condizioni apparenti.



Gli arrestati sono cinque uomini e una donna: di questi, tre sono stati ristretti in carcere e tre sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.



L’odierna operazione è il frutto di un più ampio riscontro a quanto già accertato il 3 aprile dello scorso anno quando vennero arrestate, sempre con operazione congiunta, 2 persone su disposizione della Procura di Napoli.

Il provvedimento restrittivo eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.