IL PIZZINO SPOT di Urgo: Alla faccia dei giornalisti Il presidente ha parlato ma ha solo ingarbugliato ancora di più la situazione...

Aurelio De Laurentiis ha parlato e quello che ha detto non ha chiarito un bel niente. Anzi ha solo ingarbugliato ancora di più la situazione. "Conte, lo dite voi", tanto per cominciare. Le cose vecchie le sapevamo già. Il Napoli crollato da marzo 2023, era già sotto gli occhi di tutti (e con ciò una bella stoccata al buon Spalletti non gliela toglie nessuno). Lo stadio, ma quale Bagnoli, Capodichino o Giugliano, si resta al Maradona, "mai cambiare la via vecchia per la nuova", soprattutto se ad asfaltarla ci pensa lo stato. Kvaratskhelia? Ha un contratto e lo rispetta. Alla faccia dei giornalisti.