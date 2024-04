Bimba rischia di annegare nella piscina termale: è in gravi condizioni La piccola è stata trasferita in idroambulanza al Santobono: indagano i carabinieri

Era in compagnia di sua mamma quando, per cause in corso di accertamento, una bimba di 6 anni ha rischiato l'annegamento. La piccola è stata salvata da un assistente bagnante e dal personale medico della struttura, trasferita prima nell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e successivamente in idroambulanza al Santobono di Napoli.

L'episodio è avvenuto all'interno di un parco termale: sul posto anche i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme che, sotto il coordinamento della Procura di Napoli, sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Ascoltate anche le testimonianze dei presenti.