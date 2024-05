Maltempo in Campania: collegamenti difficili con le isole per il forte vento Confermata l'allerta gialla per la giornata di oggi

Il forte vento di ponente che soffia da stamane ha messo a dura prova la regolarità dei servizi di collegamento marittimi nel golfo di Napoli, specie quelli operati dai mezzi veloci.

Le compagnie degli aliscafi hanno sospeso in mattinata diverse corse previste dal Molo Beverello e Pozzuoli per le isole di Ischia e Procida e sono state annunciate cancellazioni di collegamenti operati con navi traghetto programmati per il pomeriggio.

Secondo le previsioni meteorologiche infatti il tempo continuerà a peggiorare, con raffiche di vento sempre più sostenute ed onde che diventeranno più alte; per chi deve viaggiare in queste ore per le due isole è dunque consigliabile consultare preventivamente siti e call center delle compagnie di navigazione per conoscere la situazione aggiornata delle corse confermate.