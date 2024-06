Raduno fissato tra l’8 e il 9 luglio a Castel Volturno L'11 luglio la partenza per il ritiro di Dimaro

Meno di un mese e l’era Conte sarà già ufficialmente iniziata. Dovrebbe essere lunedì 8 luglio il giorno del raduno degli azzurri a Castel Volturno, per i consueti test fisici e medici. Gruppo a scaglioni: si proseguirà poi il giorno 9. Il 10 saranno tutti presenti per il primo incontro col nuovo allenatore e una seduta di lavoro preliminare. Date ancora non certe, che saranno comunicate ai calciatori quando ci sarà elenco preciso e numero dei convocati. Giovedì 11 luglio di mattina, invece, ci sarà la partenza per il ritiro di Dimaro