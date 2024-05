Capodichino, tentano il "cavallo di ritorno": intercettati e arrestati Tentata estorsione aggravata e ricettazione

Gli agenti del commissariato di Secondigliano, nel transitare in via Monte Faito, hanno notato un’autovettura parcheggiata che, a seguito di controllo è risultata essere provento di furto.

Durante le fasi di restituzione del veicolo al legittimo proprietario, gli operatori hanno appurato che era in atto un’attività estorsiva nei suoi confronti.

Le attività di seguito esperite dai poliziotti hanno permesso di individuare i presunti autori e di coglierli in flagranza di reato quando uno di questi, al fine di prelevare l’autovettura occultata, è stato sorpreso all’interno dell’abitacolo della stessa mentre, un suo complice ha tentato invano la fuga.

Per tali motivi, gli indagati, identificati per due napoletani di 18 e 30 anni, con precedenti, anche specifici, sono stati arrestati per tentata estorsione aggravata e ricettazione, il 30enne anche per resistenza a pubblico ufficiale.