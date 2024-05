Miano, sorpreso a cedere droga: arrestato un 44enne Sequestrati involucri di cocaina

Gli agenti del commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in corso Mianella un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da uno scooter in disuso, l’ha ceduta ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 215 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, all’interno del mezzo, invece, sono stati rinvenuti 15 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi.

Per tali motivi il 44enne napoletano con precedenti, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.