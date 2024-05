Borgo Sant'Antonio Abate: sorpreso a cedere droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 61enne

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo con atteggiamento guardingo che stava stazionando a bordo strada.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, poco dopo, l’uomo è stato avvicinato da una persona che ha ricevuto dallo stesso qualcosa in cambio di una banconota.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando, con non poche difficoltà, sia l’indagato, trovato in possesso di 5 involucri contenenti cocaina, sia l’acquirente, trovata in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, il 61enne di origine tunisina con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale; l’acquirente, invece, è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.