Napoli, 21enne investita e uccisa da un'auto pirata La giovane stava uscendo da un locale: è caccia al guidatore killer

Ancora sangue sulle strade della Campania. Tragedia in via Cattolica, nella zona occidentale di Napoli, dove una 21enne ha perso la vita.

Stando ad una prima ricostruzione, la giovane era in compagnia di alcune amiche e stava uscendo da un locale: intorno alle 6:30 sarebbe stata travolta da un suv. L'impatto è stato violentissimo e per la 21enne non c'è stato nulla da fare.

Il conducente del veicolo si è dato alla fuga senza prestare soccorso.