Napoli, anche gli studenti della Federico II in tenda per la Palestina La manifestazione

Anche a Napoli gli studenti si mobilitano per la pace in Palestina. All'interno del cortile della facoltà di Lettere dell'Università "Federico II" gli studenti della rete studentesca per la Palestina, così come avvenuto in altri atenei italiani, hanno allestito più tende ed hanno annunciato che vi resteranno nelle prossime ore. Lungo la strada gli studenti hanno illustrato ai passanti le ragioni della loro protesta. "È il momento di portare la nostra mobilitazione ad un livello superiore: aderiamo alla chiamata internazionale dell'intifada studentesca", si legge in un post su Instagram.