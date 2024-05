Palma Campania, scoperta in via Canalone una carcassa di auto abbandonata Operazione della Guardia Agroforestale Italiana a tutela del territorio campano

Continua l'azione della Guardia Agroforestale Italiana a tutela del territorio campano. Gli operatori adetti al monitoraggio ambientale, coordinati dal dirigente Pasquale Scarpa, hanno individuato in via Canalone a Palma Campania numerosi rifiuti tra cui una carcassa di automobile ribaltata lasciata abbandonata con numero di telaio cancellato. Gli operatori hanno attivato tutti i protocolli, allertando la polizia municipale ed i carabinieri per accertare se l'auto fosse rubata. Contestualmente la Guardia Agroforestale Italiana ha segnalato la presenza di rifiuti tra cui plastica, frigorifero, e materiale edile abbandonato. Un'attività che conferma il lavoro messo in campo dall'ente guidato dal presidente nazionale Antonio D'Acunto che sta incessantemente segnalando e denunciando numerosi illeciti sul territorio nazionale.