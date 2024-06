Adolescente picchiata e filmata da baby gang a Napoli. Borrelli: vigliacchi La madre della ragazzina si è rivolta al deputato di Alleanza Verdi Sinistra

Grave episodio a Napoli dove una ragazzina di soli 14 anni è stata picchiata da alcuni coetanei mentre era in compagnia di un'amica a piazza Cavour. Una delle due vittime è riuscita a scappare mentre l'altra è finita in balìa degli aggressori fino a quando l'intervento di alcuni ragazzi che hanno assistito alla scena ha messo fine al pestaggio.

Ora, la madre della 14enne si è rivolta al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli per denunciare l'accaduto e per evitare che la stessa sorte accada ad altre ragazze. "Un pestaggio vigliacco in piena regola – ha quindi sottolineato Borrelli - nel classico stile delle baby gang: avvicino le vittime con una scusa e poi partono con calci e pugni mentre alcuni complici filmano l'aggressione con i cellulari. Una dinamica criminale, pianificata e portata avanti per ferire e umiliare le vittime, nel tentativo di dissuaderle a denunciare. Ma stavolta gli è andata male. La ragazza e sua madre hanno avuto il coraggio di denunciare. E noi manterremo alta l'attenzione su questa storia fino a quando tutti i protagonisti dell'aggressione non saranno identificati e puniti come meritano”.

Il deputato ha quindi chiesto anche la verifica delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali vicini al luogo dell'aggressione. "Mia figlia stava rientrando a casa con un'amica - ha spiegato Anna, madre della giovane vittima - di lì a poco sarebbe giunto il padre per accompagnarla. Invece in pochi attimi è stata aggredita senza motivo e con estrema ferocia da questa gang. La cosa che mi sconvolge è la cattiveria con la quale si sono accaniti per girare un video dell'aggressione da postare poi nelle chat”.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini delle forze dell'ordine e si spera possano portare all'identificazione degli aggressori.