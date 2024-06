Porta Capuana: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Manette per un 22enne venezuelano a Napoli

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, in vico Cappella Pontenuovo, hanno notato un uomo che, appena uscito da un’abitazione, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il giovane trovandolo in possesso 2 involucri di marijuana dal peso di 4 grammi, 2 involucri di cocaina e 20 euro; inoltre, gli operatori hanno trovato dietro la porta d’ingresso dello stabile altri 41 involucri di cocaina per un peso complessivo di 8 grammi. Pertanto, un 22enne del Venezuela con precedenti di poli