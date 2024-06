Controlli a Porta Nolana, Piazza Garibaldi e aree limitrofe: un arresto Lotta della polizia ai mercati illegali

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nelle aree di Porta Nolana e piazza Garibaldi al fine di contrastare efficacemente la presenza dei cc.dd. “mercati illegali”.

In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti dei Commissariati Secondigliano e Poggioreale, i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori della Guardia di Finanza, con la collaborazione degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale ed il supporto di personale della Polizia Locale di Napoli e dell’A.S.I.A., hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree di Porta Nolana, piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno prelevato numerosi capi di abbigliamento e merce di vario genere, per un peso complessivo di circa 43 quintali, che, grazie alla presenza del compattatore dell’A.S.I.A., sono stati immediatamente smaltiti, mentre l’area è stata liberata.

In questa circostanza, mentre un operatore di polizia stava consegnando a personale addetto allo smaltimento un carretto con alcuni oggetti da smaltire, 43enne del Senegal, irregolare sul territorio nazionale, gli si è avvicinato con fare violento brandendo un ombrello; il predetto ha tentato, dapprima, di strappargli dalle mani la mercanzia e, successivamente, lo ha aggredito brutalmente fintantochè non è stato bloccato e tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ancora, sono state identificate complessivamente decine di persone, diverse con precedenti di polizia, e controllati, altresì, numerosi, veicoli.