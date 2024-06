Stalking e minacce da parte del clan, sei arresti della Dda Gli indagati sono indiziati del delitto di atti persecutori aggravato dal metodo mafioso

La polizia ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal tribunale di Napoli ufficio gip a carico di due uomini e quattro donne (tra di loro congiunti) ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati del delitto di atti persecutori aggravato dal metodo mafioso.

L’attività investigativa delegata alla squadra mobile di Napoli, coordinata dalla locale procura della repubblica, Dda e fasce deboli, trae origine dalla denuncia presentata, in data 8 maggio 2024, da una giovane donna in ordine a reiterate minacce, molestie ed aggressioni fisiche subite dai soggetti destinatari delle misure cautelari odierne.



Le condotte sono state ritenute aggravate dal metodo mafioso avuto riguardo alle modalità esecutive e alla contiguità degli autori.



La parte offesa era stata dapprima indotta ad intrattenere una relazione sentimentale con uno degli indagati e, poi, a seguito della sua decisione di interrompere ogni rapporto, a desistere da tale intento, sottoponendola a continui atti persecutori.



Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.