Duplici omicidi a Marano, svolta nelle indagini dopo 9 anni: 4 arresti della Dda Delitti avvenuti nel marzo e maggio del 2015

I carabinieri del comando nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate dei reati di omicidio di Antonio Pastella e di Salvatore Vigna nonché di detenzione e porto di armi aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Orlando, operante nel territorio di Marano.

In particolare, gli omicidi sono avvenuti in Marano, rispettivamente, in data 12 marzo 2015 e 12 maggio 2015.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.