Tesoreria, via libera dal consiglio comunale di Arzano Risparmi per 140.000 euro l’anno

Il consiglio comunale di Arzano ha approvato lo schema di convenzione per la nuova tesoreria comunale, segnando un passo significativo verso una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse pubbliche.

Grazie al nuovo accordo, l’amministrazione comunale realizzerà un risparmio di circa 140.000 euro all’anno, una cifra importante che potrà essere reinvestita in servizi per la collettività e interventi concreti sul territorio.

"La razionalizzazione della spesa pubblica - ha dichiarato la sindaca Cinzia Aruta - è uno degli impegni che ci siamo assunti sin dal nostro insediamento. Questa convenzione rappresenta un ulteriore tassello del nostro lavoro quotidiano per riportare efficienza e trasparenza nella gestione amministrativa».

"Abbiamo scelto la strada della responsabilità e della programmazione . ha aggiunto l’assessore al bilancio Giuseppe Vitagliano -. la nuova convenzione non comporta alcuna riduzione nei servizi ai cittadini, poiché lo sportello previsto nella precedente gestione non svolgeva funzioni rivolte al pubblico, ma rispondeva unicamente a esigenze interne. Nessun disagio, dunque, per la cittadinanza, ma un beneficio concreto per l’intera comunità".

Questa misura si inserisce nel più ampio percorso di risanamento delle casse comunali, razionalizzazione della spesa e riorganizzazione degli uffici, promosso dall’amministrazione guidata dalla sindaca Aruta, nell’ambito del piano di riequilibrio finanziario al quale il comune ha aderito per scongiurare il dissesto.

Un cammino impegnativo ma necessario, volto a restituire solidità, ordine e prospettiva alla macchina comunale. L’amministrazione comunale continua così a lavorare per una città più giusta, attenta alla spesa e orientata al bene comune.