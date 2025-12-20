Cesena-Juve Stabia 1-1, Abate: "Mi tengo stretto il punto conquistato" Il tecnico: "A fine stagione sarà valutato come importante"

Finale di 1-1 tra il Cesena e la Juve Stabia con le vespe avanti al 29' con Bellich e riprese al 42' dal gol di Bastoni, poi espulso nella ripresa. "Abbiamo incontrato una squadra forte, venire qui e fare la prima parte di gara che abbiamo fatto non era facile. - ha spiegato il tecnico della Juve Stabia, Abate - Abbiamo però intensità lungo la sfida e siamo in difficoltà. In questo dobbiamo migliorare. Con l'espulsione si sono abbassati, ma sono bravi anche in ripartenza. Abbiamo abbassato un po' i ritmi. Mi tengo stretto questo punto che poi sarà valutato come importante".

Il tabellino

Serie B

Diciassettesima Giornata

Cesena - Juve Stabia 1-1

Marcatori: 29’ Bellich (J), 42’ Bastoni (C)

Cesena: Klinsmann, Guidi (79' Ciofi), Zaro, Mangraviti, Ciervo, Francesconi, Castagnetti (26’ Bastoni), Berti (79' Magni), Adamo, Blesa (68’ Diao), Shpendi. All. Mignani. A disp. Siano, Ferretti, Arrigoni, Amoran, Piacentini, Diao, Olivieri

J. Stabia: Confente, Bellich (74’ Piscopo), Pierobon (68’ Burnete), Varnier, Carissoni (88’ Duca), Candellone, Giorgini, Maistro (74’ Stabile), Leone, Cacciamani, Mosti. All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Ruggero, Baldi, Ciammaglichella, De Pieri, Zuccon, Mannini

Arbitro: Turrini

Ammoniti: Mosti (J), Adamo (C), Burnete (J)

Espulso: al 61' Bastoni (C) per doppia ammonizione