Sul lavoro è una strage: 54enne precipita da una scala e muore sul colpo L'uomo stava tinteggiando un palazzo: per i carabinieri non aveva un regolare contratto

Ancora morti sul lavoro in Campania. L'ultima tragedia a Pollena Trocchia, dove un 54ene è morto dopo essere caduto da una scala. Stando a quanto risulta, era impegnato in attività di tinteggiatura di un'abitazione in via San Giacomo.

I dettagli

Giuseppe Scarpato, questo il nome della vittima fornito dai carabinieri del comando provinciale di Napoli che hanno avviato le indagini, è morto sul colpo. Era originario di Massa di Somma. Verifiche in corso sulla posizione contrattuale dell'uomo: non si esclude che lavorasse a nero.