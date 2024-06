Campi Flegrei, scossa di terremoto nella notte avvertita anche a Napoli La scossa più forte alle 3.58, di magnitudo 3,4 ed è stata percepita nitidamente anche in città

Torna la paura ai Campi Flegrei per una serie di scosse sismiche che si sono avvertite nella notte, la più forte delle quali, alle 3.58, è stata di magnitudo 3,4 ed è stata percepita nitidamente anche a Bagnoli e Fuorigrotta, quartieri di Napoli e sull'isola di Procida. L'epicentro dell'evento sismico è stato identificato tra Arco Felice e Lucrino, in mare, a una profondità di quasi tre chilometri. La scossa delle 3.58 era stata preceduta da altri due sommovimenti d'intensità molto inferiore. Secondo gli esperti, a far avvertire maggiormente te la scossa è stata la bassa profondità dell'epicentro.

Nella serata del 17 giugno nella stessa zona c'erano state due scosse di bassa intensità una alle 19.29 dell'1.3 di magnitudo e un'altra alle 21.30 dell'1.8.