Vicaria-Poggioreale, controlli Polizia locale: multe per i locali non in regola Le verifiche da via Bellini a via Tribunali e Piazza Garibaldi

La Polizia Locale di Napoli ha effettuato una serie di controlli nella Municipalità 4 che hanno portato alla redazione di 23 verbali e sanzioni.

In particolare, sono stati elevati 9 multe per occupazione abusiva di suolo pubblico ad attività commerciali situate in diverse zone tra cui Via Bellini, Via Conte di Ruvo, Via Tribunali, Via del Giudice, Via Biscardi, Piazza Principe Umberto, Piazza Nazionale e Piazza Garibaldi, 1 verbale per eccedenza nell'occupazione di suolo pubblico, 6 verbali per mancanza di autorizzazioni, sia amministrative che sanitarie, e per mancata comunicazione della vendita di alcoolici, concentrati principalmente in Via Duomo, 1 verbale per mancanza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di vicinato e 2 verbali nei confronti di un venditore ambulante in Piazza Volturno, uno per mancanza di autorizzazione amministrativa, con conseguente sequestro della merce, e uno per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Le motivazioni principali alla base delle sanzioni includono la mancanza di autorizzazioni amministrative e sanitarie, la mancata comunicazione per la vendita di alcoolici e l'occupazione abusiva di suolo pubblico.