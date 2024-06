Castello di Cisterna: carabinieri arrestano pusher In manette un 45enne di San Giovanni a Teduccio

Carabinieri di Castello di Cisterna sempre più impegnati nella lotta alla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. A finire in manette un 45enne di San Giovanni a Teduccio già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno fermato l’uomo a via De Curtis di Castello di Cisterna e lo hanno trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e di 73 dosi di crack. Sequestrata, perché ritenuta provento illecito, la somma in contanti di 280 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.