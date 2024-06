Bradisismo, Nappi: avviso di sfratto agli sfollati Il capogruppo della Lega: "È questa l’attenzione che De Luca dedica ai campani?"

“Nelle stesse ore in cui l’ineffabile Vincenzo De Luca parlava della necessità di tutelare i cittadini del Sud e della Campania, stando a quanto riporta il quotidiano Napolitoday, gli sfollati puteolani per il bradisismo sono stati avvisati che entro il prossimo 30 giugno dovranno lasciare l’alloggio in cui sono ospitati. Motivo? La Regione non è stata neppure in grado di rinnovare la convenzione con Federalberghi. De Luca, sono queste la difesa e l’attenzione che dedichi ai campani? Vergogna!”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.