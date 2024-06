Vendita abusiva di bevande alcoliche: tre persone nei guai a Chiaia I controlli della polizia

Gli agenti del commissariato San Ferdinando, con il supporto di personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Chiaia ed in particolare presso la rotonda Diaz.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente tre persone per vendita di bevande alcoliche e per esercizio di commercio in sede fissa elevando complessivamente sanzioni per oltre 6 mila euro. Sono stati, altresì, sequestrati un carrellino adibito alla vendita di spighe e 2 frigobar.