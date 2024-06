Tre stranieri accoltellati dopo risse e rapine, il prefetto rafforza i controlli Di Bari ha disposto un'implementazione della sorveglianza tra via Toledo e piazza Garibaldi

"In relazione agli episodi violenti della notte scorsa e delle prime ore del mattino di oggi, concernenti il ferimento con arma da taglio di due venditori ambulanti originari del Bangladesh, vittime di una rapina in via Toledo da parte di un gruppo di ragazzi stranieri extracomunitari, il ferimento di una persona coinvolta in una rissa in piazza Nolana ed un ulteriore persona gravemente accoltellata in piazza Garibaldi e ricoverata in pericolo di vita, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, segue con particolare attenzione, unitamente ai vertici provinciali delle Forze di polizia, la situazione, non mancando di stigmatizzare la gravità di simili episodi delittuosi che richiedono un costante impegno da parte delle Forze di polizia". E' quanto fa sapere l'Ufficio di Governo partenopeo a proposito del doppio episodio di violenza.

Il prefetto di Napoli ha disposto "l’immediata ulteriore intensificazione dei servizi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine, anche attraverso operazioni ad alto impatto, al fine di incrementare la sicurezza nelle zone interessate dagli episodi nonché di prevenire ogni forma di illegalità".