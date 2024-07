Scampia: sorpreso a consegnare droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 18enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Annamaria Ortese, hanno notato un’auto ferma a bordo strada come se gli occupanti stessero attendendo l’arrivo di qualcuno.

I poliziotti hanno poi visto sopraggiungere un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa dall’intercapedine di un muro, l’ha consegnata al conducente della vettura in cambio di denaro; quest’ultimo si è allontanato frettolosamente.

In quei frangenti, gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di possesso di 65 euro; nell’intercapedine del muro, invece, sono stati rinvenute 9 bustine di marijuana del peso di 16 grammi circa e 3 stecchette di hashish del peso di circa 18,3 grammi.

Per tali motivi, un 18enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.