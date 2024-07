Cane picchiato e maltrattato: carabinieri denunciano 35enne Un grave episodio, quello avvenuto a Casalnuovo

Siamo a Casalnuovo di Napoli e i carabinieri della locale tenenza avviano delle indagini dopo una segnalazione di alcuni cittadini e la diffusione sul web di alcuni video.

Nelle immagini si vede un uomo percuotere violentemente un cane che era su un balcone. I militari della Tenenza, dopo alcuni servizi di osservazione effettuati con la municipale locale e con le guardie zoofile, hanno identificato il presunto responsabile.

Il maltrattamento sarebbe accaduto nella notte tra il 9 e il 10 luglio scorso. L’uomo, un 35enne del posto è stato denunciato per maltrattamento di animali, per mancata iscrizione all’anagrafe canina, detenzione di cane alla catena e malgoverno di animali. Per il 35enne anche una multa pari a 900 euro. La povera bestia è stata affidata su impulso del personale veterinario al comune di Casalnuovo di Napoli.