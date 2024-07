Controlli dei carabinieri sulle isole: denunce e sanzioni Monitoraggio dei porti e flussi di turisti

Monitoraggio dei porti e dei flussi di turisti, per i carabinieri ancora un giorno di controlli sulle isole di Ischia e Procida. La prima violazione appena inaugurato il servizio presso il porto di Ischia.

Un 41enne di Battipaglia è stato denunciato per falsa attestazione sulla propria identità. Alla guida di un mezzo pesante, ha fornito ai militari i dati del fratello per nascondere il fatto che la patente fosse scaduta da tempo. Per lui una denuncia, una sanzione salata e il ritiro della patente.

Risponderà di atti osceni in luogo pubblico una 43enne ischitana. All’esterno di un bar in piazza Bagni, nel comune di Casamicciola, si è denudata e ha adottato comportamenti molesti nei confronti di altri clienti. Verosimilmente ubriaca, ha insultato alcuni agenti della municipale intervenuti e ne ha colpito uno con uno schiaffo. La donna è stata proposta anche per il Daspo urbano.

Il titolare di un resort è stato denunciato per esercizio abusivo di una professione e per omessa comunicazione degli alloggiati. Da accertamenti svolti dai carabinieri, l’attività era svolta senza alcuna autorizzazione da diversi mesi. 15 gli ospiti in quel momento nella struttura.

Non è mancata la droga. 6 gli assuntori sanzionati e segnalati alla Prefettura. Erano tutti appena sbarcati sull’isola.

Risultati anche sull’isola di Procida. Denunciato per furto aggravato un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. E’ indiziato di aver rubato una bici elettrica, parcheggiata in uno stallo comunale in via libertà.

Sanzionato il legale rappresentante di una società cooperativa di servizi. Non avrebbe osservato le disposizioni di legge in materia di uso del demanio marittimo e occupato senza autorizzazione una porzione di area demaniale marittima con ombrelloni, sedie e tavolini. Di oltre mille euro la sanzione. 26 le contravvenzioni al codice della strada, numerosi i veicoli sequestrati.