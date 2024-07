Ercolano, droga: un sequestro e due denunce La scoperta dei carabinieri grazie al nucleo cinofili di Sarno

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 58enne di Portici. Nella sua abitazione i militari, supportati dal nucleo cinofili di Sarno e dal reggimento Campania, hanno rinvenuto un panetto di hashish di 53 grammi e 3 “spinelli” contenenti la stessa sostanza.



Nell’abitazione di un 50enne di Ercolano, invece, hanno rinvenuto 2 piante di canapa indiana e poco più di 63mila euro in contante ritenuto provento illecito. Anche per lui dovrà rispondere dello stesso reato.



Nel bilancio anche un sequestro a carico di ignoti. Nella scocca di uno scooter elettrico, trovati 132 grammi di hashish e 33 di cocaina.