Viola il divieto di avvicinamento e va a minacciare donna in struttura protetta Ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere a carico di un uomo

Nella casa circondariale di Napoli Poggioreale, gli agenti del commissariato di Pompei hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata su conforme richiesta della procura, a carico di un uomo gravemente indiziato di aver posto in essere, tra il 19 e il 28 maggio 2024, in Pompei, atti persecutori nei confronti di una donna che aveva già costretto a rifugiarsi presso una struttura protetta.

L’uomo, tra il 19 e il 23 giugno ultimo scorso già sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla stessa, si sarebbe presentato presso la struttura dove la persona offesa era stata collocata, così violando i divieti e gli obblighi a lui imposti.

L’attività d’indagine successiva al primo intervento coordinata dalla procura della repubblica, permetteva di addivenire, con ragionevole certezza, all’identificazione dell’uomo come il presunto autore dei reati a suo carico. I gravi indizi di colpevolezza cristallizzati contro di lui rendevano opportuna la richiesta e l’adozione della misura cautelare personale della custodia in carcere.