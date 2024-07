Pozzuoli: tenta il furto in un’abitazione e aggredisce gli agenti La polizia arresta un 33enne

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, nel transitare in via Fasano a Pozzuoli, hanno notato uomini intenti ad armeggiare nei pressi di una porta-finestra su un balcone posto al primo piano di uno stabile di un parco privato.

Gli operatori sono immediatamente intervenuti ma i predetti, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga fino a quando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, uno di essi è stato raggiunto e bloccato poco distante, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Inoltre, i poliziotti hanno accertato che la porta-finestra e l’infisso interno dell’appartamento erano stati danneggiati.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 33enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e tentato furto in abitazione.