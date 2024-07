Sorvegliato speciale alla guida di notte: arrestato dai carabinieri L'uomo non è sfuggito ai controlli dei carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale cui era sottoposto un 25enne del posto.

I carabinieri hanno notato a via Cavour una fiat Panda con all’interno tre persone. Alla guida il 25enne che non si ferma all’Alt. L’inseguimento è durato pochi minuti tra l’alta velocità e le manovre pericolose terminando poi a vico I° Santa Croce.

Il 25enne, la cui misura prevedeva la permanenza in casa in orario notturno e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato. I due passeggeri sono entrambi 18enni e sono stati identificati. L’arrestato, alla guida senza aver mai conseguito la patente, è in attesa di giudizio.