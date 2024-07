Scampia: sorpreso con la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 36enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Ghisleri hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato un involucro da una cassetta elettrica, stava per consegnarlo ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato di un involucro di eroina e di 2.655 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa; inoltre, gli operatori hanno controllato la cassetta elettrica dove, ben occultati in un calzino, hanno rinvenuto altri 37 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di 22 grammi circa e 38 involucri di cocaina del peso di 22 grammi circa.

Per tali motivi, il 36enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.