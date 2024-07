Carabinieri arrestano due pusher: in casa denaro e cocaina Lotta al consumo e spaccio di sostanze supefacenti

I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 42enne di origini marocchine e un 20enne compiuti da pochi giorni.

Erano entrambi nell’abitazione del 42enne. Rinvenuti e sequestrati 35 grammi di cocaina, nascosti in un marsupio, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre mille euro in contante ritenuto provento illecito.

Nell’appartamento del più giovane, luogo dove è stata estesa la perquisizione, i militari hanno trovato altri 9 grammi della stessa sostanza e 1400 euro frutto verosimilmente di spaccio.

L'arresto è stato convalidato. Per il 20enne pena sospesa, per il 42enne applicato obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.