Ciambriello: "Diamo un calcio all'indifferenza" L'iniziativa in programma nel carcere di Secondigliano

Il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello ha organizzato, d'intesa con la casa circondariale di Secondigliano, per domani 20/07/2024 alle ore 9.30 una partita di calcio “Diamo un calcio all'indifferenza” tra la squadra "Team Pino N.7 Style" di Acerra e la squadra vincitrice del torneo di detenuti del reparto Mediterraneo del carcere di Secondigliano.



Con l’obiettivo di creare un ponte tra dentro e fuori, che trasmetta un messaggio di riscatto e di speranza per i detenuti che si traduca in un gioco di squadra.



Subito dopo la partita ci sarà il rilascio degli attestati di partecipazione per i 15 detenuti che hanno frequentato il progetto, organizzato dal garante e dalla sua associazione La Mansarda, intitolato "Sostegno alla genitorialità in carcere: un progetto di riconnessione e resilienza familiare"



Per raccontare la mattinata sono stati autorizzati all'ingresso giornalisti muniti di tesserino e operatori televisivi.