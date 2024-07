Pomigliano d’Arco, giubbotto antiproiettile, pistola e droga: 4 arresti Blitz dei carabinieri: in manette tutti giovanissimi

Blitz da parte dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna a Pomigliano d’Arco dove sono finite in manette ben 4 persone, tutti giovani e del posto già noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri sono intervenuti in un box a via Ercole Cantone e lì hanno sorpreso i 4 con le mani nel sacco.

Rinvenuti e sequestrati 35 dosi di hashish per un peso complessivo di 70 grammi, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e del denaro. I 4 non avevano vie di fuga e non hanno opposto resistenza. Nel garage trovati anche 2 pistole calibro 9x21 pronte all’uso, 1 giubbotto antiproiettile, altre 32 cartucce dello stesso calibro della pistola rinvenuta e un paio di guanti.

Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere mentre le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

Indagini in corso ora da parte dei carabinieri per comprendere il ruolo dei 4 arrestati e capire se gli indagati, devono rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi, si siano resi protagonisti di furti e rapine nella zona.