Furti al centro commerciale a Qualiano: carabinieri arrestano tre persone I tre tentano alla fine di fuggire a piedi ma vengono tutti bloccati e arrestati

A Qualiano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato 3 persone per tentato furto e resistenza.

Siamo nel parcheggio di un centro commerciale e i carabinieri stanno effettuando un servizio ad hoc volto al contrasto dei furti. La pattuglia nota una peugeot 208 con i tre a bordo che si affiancano a una jeep renegade. Pochi secondi e l’auto viene messa in moto. L’azione dei carabinieri è altrettanto rapida e parte l’inseguimento con i tre che risalgono sulla Peugeot. La fuga dura poche centinaia di metri. I tre tentano alla fine di fuggire a piedi ma vengono tutti bloccati e arrestati. Il kit per i furti è stato sequestrato.