In moto senza casco, linea dura a Napoli: raffica di multe e denunce Operazione dei Carabinieri tra Piazza Dante e piazza Vittoria

Tolleranza zero da parte dei Carabinieri della compagnia centro a Napoli per i centauri indisciplinati che nel 2024 guidano ancora senza casco e che violano la zona pedonale di piazza Dante e di piazza della Vittoria. I militari - con il contributo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del reggimento Campania - hanno presidiato la zona della movida e hanno elevato 33 contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della. Diciannove di queste sono per il mancato utilizzo del casco.

I carabinieri hanno sequestrato 20 scooter. Non sono mancati però i controlli volti alla repressione dei reati. Arrestato per evasione un 49enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato trovato fuori dalla sua abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Denunciati poi un 61enne, un 54enne ed un 39enne del posto già noti alle forze dell'ordine. I 3, già sanzionati per analoga violazione e sottoposti a DACUR (Divieto di accesso alle aree urbane), sono stati sorpresi nell'area di via Orsini ad esercitare l'attività di parcheggio abusivo. Segnalato alla prefettura un 19enne assuntore di droga.