Contrabbando di tabacchi lavorati esteri e droga: maxi operazione nel napoletano In campo polizia ferroviaria, carabinieri, finanza con il supporto dell'Asl

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato, Dante, Scampia, Pianura, Poggioreale, unitamente agli agenti della polizia ferroviaria, ai militari dell’arma dei carabinieri, agli operatori della guardia di finanza, con il supporto di personale dell’Asl Napoli 1 centro, del reparto mobile di Napoli e della polizia metropolitana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle piazze Garibaldi e Mancini, nelle vie Poerio, Milano, Carriera Grande e nelle aree limitrofe.

Nel corso del servizio sono state identificate 176 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, una denunciata poiché inottemperante al divieto di dimora nel comune di Napoli, 3 sanzionate amministrativamente per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e quattro per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale; ancora, sono stati controllati 22 veicoli e contestate 6 violazioni del codice della strada.

Infine, gli operatori hanno controllato 5 esercizi commerciali elevando 4 sanzioni amministrative per un totale di circa 5.000 euro e sequestrando, altresì, 39 kg di generi alimentari e circa 6 kg di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del monopolio di Stato.