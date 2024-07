Forcella: sorpreso in possesso di droga e arrestato dalla polizia L'intervento degli agenti del commissariato Decumani a Napoli

Gli agenti del commissariato Decumani, hanno notato un uomo uscire da uno stabile, il quale, dopo aver confabulato con un altro uomo, ha riposto qualcosa all’interno del vano sottosella del proprio scooter.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di un involucro di hashish del peso di 83 grammi circa che è stato prontamente recuperato, all’interno del sottosella dello scooter in uso al prevenuto, invece, i poliziotti hanno rinvenuto 6 involucri di hashish del peso di 17 grammi circa. L’altro uomo, anch’egli sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 1.5 grammi circa di hashish e, per tal motivo, è stato sanzionato amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

L’indagato, identificato per un 27enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.