Arrestato due volte in poche ore: roba da non credere Caivano: carabinieri chiudono piazza di spaccio operativa

Una piazza di spaccio verosimilmente operativa da pochi giorni ma i carabinieri conoscono molto bene il territorio e hanno agito senza perder tempo. I militari avevano già notato diversi movimenti riconducibili ad una piazza di spaccio in attività e diverse telecamere in hd nastrate alle grondaie o nascoste in scatole di derivazione.

Siamo a Caivano, è pomeriggio e il blitz anti droga è dei carabinieri della locale compagnia. I militari “approfittano” di un servizio a largo raggio e fanno irruzione nell’appartamento. Dentro 2 persone che non hanno vie di fuga mentre il bagno è allagato con diverse bottiglie di acido muriatico vuote.

Gli inquilini sono un 18enne e un 38enne, sono entrambi già noti alle forze dell’ordine.

In casa i carabinieri trovano e sequestrano diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, sostanza da taglio per un totale di 105 grammi, alcune dosi di cocaina e la somma di 225 euro.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio mentre la piazza di spaccio ha avuto le ore contate.



Passano davvero poche ore, giusto il tempo che faccia buio, e i carabinieri di Caivano fanno altri 2 arresti. Uno di questi lo avevano visto poco prima.

L’uomo è stato pizzicato mentre passeggiava tra le vie del centro nonostante fosse stato sottoposto poco prima ai domiciliari per il processo dell’indomani.

L’altro arrestato notturno è invece un 55enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno fermato e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di tre buste con all’interno cocaina e crack per un totale di 67 grammi di droga