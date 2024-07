I carabinieri fanno irruzione in una piazza di spaccio: due persone arrestate Blitz anti-droga a Marigliano, nel quartiere della 219

Blitz anti-droga a Marigliano, nel quartiere della 219, per i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna.

A finire in manette un 37enne e un 26enne, sono entrambi già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno fatto irruzione in un’abitazione di via Pontecitra ritenuta una base logistica per lo spaccio e hanno sorpreso i 2.

Rinvenuti e sequestrati 117 dosi di cocaina e 136 dosi di crack oltre a 1.620 euro in contanti. Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere.